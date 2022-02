UCRAINA Eurovision: in dubbio partecipazione delegazione russa, sindaco Torino non conferma indiscrezioni, decidono Ebu e Rai

L'invasione dell'Ucraina potrebbe mettere in dubbio la partecipazione della delegazione russa all'Eurovision, il festival musicale internazionale quest'anno in programma a Torino dal 10 al 14 maggio. L'indiscrezione, che circola in ambienti torinesi, non viene però al momento confermata dal sindaco di Torino Stefano Lo Russo, che a margine della presentazione del Festival dell'Economia ha detto: "Al momento non abbiamo notizie in merito, la gestione di Eurovision, come è noto, è in mano a Ebu e Rai, sono loro che stanno gestendo questo tipo di dinamica. In questo momento non ho notizie in tal senso".

