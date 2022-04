SPETTACOLO Eurovision: prende forma il palco di Torino, con le prime reazioni sui social

Sul profilo Instagram ufficiale dell'Eurovision Song Contest, è stata postata una foto che mostra il palco del grande evento, in lavorazione. "Sta andando avanti bene", si legge nella descrizione. Tra la moltitudine dei commenti degli utenti nei vari social si colgono sentimenti positivi, gioia, fervore, aspettativa, eccitazione. "Non vedo l'ora di vedere Mahmood e Blanco cantare qui con molti fan italiani che li applaudono a squarciagola", scrive un fan della pagina Instagram, mentre qualcuno si fa delle domande sui biglietti. Una ragazza dall'Olanda su Twitter commenta la foto del palco in divenire, postata anche lì dall'Eurovision, scegliendo gli emoji delle bandiere di San Marino mentre brama la presenza di Achille Lauro sul Pala Alpitour. Non mancano anche i delusi, seppur sembrano essere la minoranza, che vorrebbero un palco molto più grande. Il 10 maggio si avvicina, data di inizio dell'edizione 2022 del grande evento canoro; e sicuramente non mancherà di riservare momenti indimenticabili.

