Eurovision: Torino 'capitale' della musica europea, città in piena atmosfera eurovisiva

Con lo Eurovision Song Contest Torino diventa la 'capitale' della musica europea e non solo, perché si parla di un evento da 200 milioni di telespettatori. Artisti internazionali, delegazioni e Paesi insieme sullo stesso palco. Il capoluogo piemontese è stato scelto tra 17 candidature per ospitare l’evento. E la città sta vivendo appieno l’atmosfera ‘eurovisiva’, tra gruppi di fan per le vie del centro e momenti per incontrare di persona gli artisti.

Prima capitale del Regno d’Italia nel 1861, Torino ha vissuto tutte le fasi della storia del Paese, dall’Unità al boom economico del dopoguerra, fino ai giorni nostri, senza perdere lo spirito di città europea. Qui regnarono i Savoia e, più avanti, iniziò la storia di una delle principali aziende italiane: la Fiat. Torino luogo di crescita culturale di alcuni dei nomi più importanti del ‘900 italiano.

Oggi la città torna a splendere con lo Eurovision. Si parla di un costo, per gli enti e le organizzazioni locali, di 14 milioni di euro che si tradurrà in ricadute economiche pari a 6-7 volte l’investimento. Luogo della manifestazione: il PalaOlimpico, realizzato per le Olimpiadi invernali del 2006. Dopo la vittoria dei Maneskin a Rotterdam lo scorso anno, Torino è la terza città ad ospitare lo Eurovision dopo Napoli nel ’65 e Roma nel 1991.