Evacuata palestra della scuola elementare: malori per diversi alunni

l'intervento a Villa Verucchio

Evacuata una classe di una scuola elementare di Villa Verucchio. L'allarme è scattato intorno all'una al centralino dei Carabinieri di Villa Verucchio. Dalle prime informazioni, pare che alcuni bambini - sarebbero 9 - si siano sentiti male in palestra, forse a causa di una intossicazione e sarebbero stati trasportati fuori dall'edificio in barella. Sembra non avessero ancora mangiato. Sul posto tre ambulanze. Gli alunni sono stati poi portati dal 118 negli ospedali di Rimini e Cesena. Uno è già stato dimesso. Nessuno appare in gravi condizioni. Anche il sindaco, si è recato sul luogo per verificare la situazione. Sul posto i Vigili del fuoco sono intervenuti escludendo fughe di gas.

Seguiranno aggiornamenti