Evade dai domiciliari e commette un furto e una rapina in un pomeriggio: arrestato

I Carabinieri di Cattolica hanno arrestato un 21enne pluripregiudicato per evasione, rapina, furto e resistenza a pubblico ufficiale. Durante un controllo per verificare che il ragazzo fosse regolarmente in casa a scontare la detenzione domiciliare a cui era stato sottoposto meno di una settimana fa a seguito della scarcerazione dai Casetti, hanno rilevato che si era allontanato dal domicilio.

Scattate immediatamente le ricerche, è stato rintracciato in un parco della zona mentre tentava di entrare in un'abitazione privata. Condotto in caserma, nel corso degli accertamenti è emerso che nel pomeriggio aveva rapinato – dietro minaccia di ripercussioni fisiche - un orologio finto Rolex. Poi, resosi conto dello scarso valore del bottino, si era recato in un bar della zona e dopo aver distratto il cassiere con un’ordinazione, aveva trafugato l’incasso pari ad 80 euro, dandosela a gambe. Nella serata, inoltre, un uomo si è presentato in Caserma per denunciare che nel pomeriggio era stato assalito alle spalle da un ragazzo che gli aveva rubato il cellulare e ha riconosciuto il 21enne come autore del furto.

Una sfilza di reati commessi in un brevissimo lasso di tempo e ad una settimana dalla sua scarcerazione, sono costati un nuovo arresto e la riapertura delle porte del carcere di Rimini, dove è stato condotto come da disposizioni del PM di turno.