Evade i domiciliari per una serata con gli amici: arrestato a Coriano

I Carabinieri di Coriano, impegnati in un servizio di controllo del territorio per le vie di quel centro, praticamente deserte come la maggior parte delle vie dei centri abitati in questi giorni di allerta sanitaria, hanno improvvisamente notato un’auto con a bordo tre persone. Tutto normale, se non che il guidatore era un volto noto alle Forze dell’Ordine poiché conosciuto come persona sottoposta agli arresti domiciliari.

È cosi che i militari hanno proceduto al controllo dell’autovettura e dei suoi occupanti riscontrando effettivamente la presenza di F.G.R., torinese residente a Coriano, classe’78, sottoposto agli arresti domiciliari per vecchi reati in materia di stupefacenti, il quale si era arbitrariamente allontanato dal luogo di detenzione per trascorrere la serata in compagnia di due amici di origine albanesi.

Questa la spiegazione dell’uomo fornita ai militari, i quali, constatato lo stato di flagranza del reato non hanno potuto fare altro che procedere all’arresto dell’evaso, conducendolo presso le camere di sicurezza della Compagnia di Riccione.