Evadono dai domiciliari per festeggiare capodanno in discoteca: finiti in manette

Si è concluso in manette il veglione di capodanno di due transessuali peruviani, di 33 e 50 anni, evasi dai domiciliari per festeggiare la notte di San Silvestro in discoteca a Riccione. I due erano finiti nei guai per reati contro la persona, ma hanno comunque voluto celebrare l'arrivo del 2023 con abito da sera e balli. Durante un controllo dei Carabinieri agli avventori del locale all'alba del 1° dell'anno i nomi dei due trans hanno fatto scattare immediatamente l'allert nel database delle forze dell'ordine e, di conseguenza, lo stop ai festeggiamenti che si sono conclusi nella caserma dell'Arma di Riccione.