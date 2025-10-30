Evan Oscar Delogu: comunità di Bellaria Igea Marina sotto shock per la morte del 18enne

In attesa che vengano fissati i funerali di Evan Oscar Delogu e la città possa rendergli l'ultimo saluto, la comunità bellariese vive il dramma della perdita stringendosi in queste ore al dolore dei familiari. Il 18enne ha perso la vita in un incidente in moto mentre percorreva via Pisani. Troppo gravi le lesioni riportate nell'impatto contro un palo della luce e poi contro un secondo palo. Il padre Walter Delogu, per anni autista di Vincenzo Muccioli nella comunità di San Patrignano, affida a Facebook i suoi pensieri più intimi e i tanti perché senza risposta di una tragedia che lascia spazio solo alla sofferenza. "Mio figlio era un angelo" – scrive.

Strettissimo il legame con la sorella Andrea Delogu, conduttrice radiofonica e televisiva, oggi impegnata su Rai1 come concorrente di “Ballando con le Stelle”. “Mio fratello è il più bello del mondo”, così lo descriveva sui social. Anche la produzione del programma è sotto choc. “Nei corridoi si respira un’aria triste e sospesa, di incredulità” - riporta la stampa italiana. Tutti vicini ad Andrea che immediatamente ha lasciato le prove dello show ed è corsa a Bellaria.









