Eventi estremi: 2022 anno nero. In Italia sono aumentati del 55% La penisola è stata colpita soprattutto da siccità, grandinate, trombe d'aria e alluvioni

310 gli eventi estremi che nel 2022 hanno provocato devastazioni e 29 morti. L'Italia, in questo anno nero, è stata colpita soprattutto da siccità, grandinate, trombe d'aria e alluvioni. Lombardia, Lazio e Sicilia le regioni più ferite; la provincia di Roma la più coinvolta, seguita da Salerno e Trapani. È la fotografia scattata da Osservatorio Cittàclima di Legambiente. Ben 104 i casi di allagamenti e alluvioni da piogge intense. Aumentano, rispetto allo scorso anno, anche i danni da siccità, grandinate, trombe d'aria e raffiche di vento. Il nord l'area più colpita, seguita da sud e centro. A livello regionale, la Lombardia è la regione che registra più casi, ben 37, seguita da Lazio e Sicilia. Rilevanti anche i casi registrati in Toscana, Campania, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto e Puglia. Dati che portano Legambiente ad insistere ancora una volta sulla necessità di un deciso cambio di passo nella lotta alla crisi climatica attraverso politiche più ambiziose e azioni concrete non più rimandabili.

5 gli interventi urgenti chiesti al governo per arginare l'emergenza, tra i quali l'approvazione per il Piano di adattamento climatico e risorse adeguate per attuarlo - non previste dalla legge di bilancio - oltre a nuove semplificazioni per le rinnovabili. "La fotografia scattata dall'Osservatorio - spiega Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente - ci restituisce un quadro preoccupante di un anno difficilissimo, concluso con le notizie sulle temperature primaverili di fine dicembre in Italia, sulla tempesta artica che ha colpito il Nord America, causando decine di morti, e sull'ondata di freddo in Giappone”. Nella lotta alla crisi climatica l'Italia è ancora in grave ritardo, rincorre le emergenze senza una strategia di prevenzione, che farebbe risparmiare – afferma Legambiente - il 75% delle risorse spese per riparare i danni.

