Eventi estremi: già 1 miliardo di danni per l'agricoltura italiana

L'agricoltura italiana ha subito nel 2021 oltre 1 miliardo di danni per gli eventi estremi che hanno decimato le produzioni nazionali. I tagli vanno dal 5 -10% per la prossima vendemmia, al 10% per il grano, mentre è dimezzata la frutta estiva rispetto ad una annata normale. E' quanto emerge dall'analisi di Coldiretti sugli effetti del clima, con l'aumento del 74% degli episodi meteo tra gelo primaverile e siccità in un'estate segnata da trombe d'aria, alluvioni e grandinate.

L'agricoltura, subendo maggiormente le conseguenze dei cambiamenti climatici, chiede interventi strutturali e strumenti di gestione del rischio più efficaci e con meno burocrazia. In tale ottica un intervento strategico è la realizzazione di infrastrutture a partire dai bacini di accumulo, proposto dalla Coldiretti e inserito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.