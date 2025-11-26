Ex caserma Giulio Cesare, la Cittadella della Sicurezza di Rimini prende slancio: assegnata la progettazione

Il progetto di rigenerazione dell’ex caserma Giulio Cesare entra nella fase decisiva. L’Agenzia del Demanio ha pubblicato l’esito del concorso internazionale per la progettazione della futura Cittadella della Sicurezza: a prevalere è stata la società Settanta7, capofila di un raggruppamento temporaneo con altri quattro soggetti, che si è aggiudicata un incarico da oltre 2 milioni di euro. Si apre così la stagione della progettazione, passaggio centrale di un percorso che punta a rifunzionalizzare un’area strategica della città.

“Si entra nella parte più importante del complesso percorso verso la rifunzionalizzazione dell’ex caserma Giulio Cesare”, afferma il sindaco Jamil Sadegholvaad, che sottolinea come la nuova struttura sarà “un centro nevralgico per il presidio e la sicurezza”, integrato con servizi pubblici, collegamenti ciclopedonali e spazi verdi. Il primo cittadino ricorda inoltre il lavoro condiviso negli anni con l’Agenzia del Demanio, che ha permesso di definire linee guida coerenti con le esigenze delle forze dell’ordine e con standard qualitativi elevati.

L’investimento complessivo ammonta a 61 milioni di euro: i 70 mila metri quadri a ridosso di via Flaminia ospiteranno la Questura, la Polizia stradale, gli uffici della Guardia di Finanza, il reparto operativo Aeronavale e la Prefettura. Un riordino che permetterà di eliminare gli attuali costi di locazione, oggi pari a 1,7 milioni di euro annui. La Cittadella si inserisce in un più ampio processo di rigenerazione urbana che coinvolge l’ex questura di via Ugo Bassi e l’area del futuro stadio Romeo Neri.

“Si tratta di un processo molto vasto e articolato che riguarda un quadrante strategico della città”, conclude Sadegholvaad. I lavori, secondo le stime, dovrebbero concludersi entro il 2030.







