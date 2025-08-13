Ex Ilva, firmata l'intesa per iniziare la decarbonizzazione degli impianti

Dopo una riunione fiume di oltre sette ore al ministero delle Imprese e del Made in Italy, è stata firmata una intesa sulla decarbonizzazione degli impianti ex Ilva di Taranto, da parte di tutte le amministrazioni nazionali e locali. Secondo il ministro Adolfo Urso è “prevalso il senso di responsabilità, finalmente esiste una vera squadra Italia unita e coesa”.

La bozza non indica i tempi per il passaggio alla produzione con forni elettrici né la decisione su dove localizzare il polo per alimentarli. Le parti si sono impegnate a convocare una nuova riunione del tavolo in data successiva al 15 settembre, che è anche il temine ultime per la presentazione di offerte vincolanti della nuova gara, per esaminare le prime evidenze della procedura e valutare la possibile localizzazione degli impianti di preridotto.

Sempre secondo il ministro, si tratta di una “svolta che incoraggerà gli investitori, puntando sulla riconversione green del settore: l'Italia – conclude – diventerà il primo Paese in Europa a offrire siderurgia pienamente sostenibile”. Anche il presidente di Confindustria Orsini si dice soddisfatto, mentre dall'opposizione non tutti plaudono all'impresa, per Raffaella Paita, capogruppo di Italia Viva al Senato, quello firmato “non è un piano, al massimo si può parlare di documento con delle finalità politiche. "Quanti saranno i forni elettrici? Senza quantificazioni sull'investimento, tutto resta teorico. Il governo Renzi – ricorda – mise un miliardo e riuscì a trovare un imprenditore e all'epoca Emiliano protestava. Il ministro Urso finora – conclude – si è guardato bene dal chiarire come troverà i quasi 10 miliardi di cui parla, né ha indicato imprenditori che possano garantirli, ed Emiliano plaude entusiasta”.

Secondo il Partito Democratico quello sottoscritto non è un accordo perfetto, ma “consente a Taranto di poter guardare al futuro con ottimismo. La decarbonizzazione è l'obiettivo che insieme a Emiliano ci siamo posti sin dall'inizio: resta fondamentale assicurarsi che gli impegni presi vengano rispettati fino in fondo”.









