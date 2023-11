EXPO Expo 2030: a ospitarlo sarà Riad. Roma arriva ultima e prende solo una manciata di voti San Marino ha votato Roma, come aveva già dichiarato da tempo

Riad si prende lo scettro. L'esposizione universale 2030 si terrà in Arabia Saudita. A Parigi nel pomeriggio la votazione dell'Assemblea Generale del Bureau International des Expositions. Riad ha stravinto con 119 voti, seconda la coreana Busan con 29 voti. Roma arriva ultima e prende solo una manciata di preferenze: 17. Dunque non è nemmeno necessario il ballottaggio. “Una brutta sconfitta, siamo amareggiati”, ha commentato il sindaco della città eterna, Roberto Gualtieri.

San Marino ha votato Roma, come aveva già dichiarato da tempo, non solo per il valore storico, culturale e di amicizia, ma anche per quelle che erano le potenziali ricadute economiche positive. A esprimere la preferenza il delegato Bie Leopoldo Guardigli, ambasciatore, alla presenza anche del segretario per il Turismo Federico Pedini Amati. Proprio quest'ultimo stamane, sempre a Parigi, ha incontrato il sottosegretario agli Affari Esteri Maria Tripodi: un'occasione – fa sapere la Segreteria Turismo – che rafforza ulteriormente il legame tra i due Paesi.

