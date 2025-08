Expo AID: la Ministra Locatelli anticipa date e contenuti della seconda edizione che torna a Rimini

Sarà una edizione rinnovata, quella di Expo AID 2026: lo anticipa la Ministra per la Disabilità Alessandra Locatelli, nel punto stampa di fronte alla Preferettura. Dopo la prima, positiva esperienza dello scorso anno, l'evento nazionale torna a Rimini con un giorno in più. "Le date saranno 25, 26, 27 giugno del 2026 - anticipa - Abbiamo iniziato a organizzare tantissime attività perché vogliamo coinvolgere ancora più associazioni, ancora più le persone con disabilità, le stesse famiglie e quindi ci stiamo confrontando soprattutto a questo livello iniziale con le istituzioni, con il Comune di Rimini, con l'Ausl Romagna e con tutti coloro che possono dare un contributo fattivo alla riuscita dell'evento".

Richiami anche alla riforma sulla disabilità che, assicura la Ministra, sta continuando ad espandersi in tutta Italia: "Rimini sarà inclusa nella sperimentazione a partire dal 1 gennaio del 2026, - annuncia - quindi anche questo è molto importante perché è un territorio che è molto sensibile al tema dell'inclusione e al tema della persona al centro. Tanto è vero che il prossimo Expo ID passerà da "io persona al centro" a "io persona di valore" perché vogliamo valorizzare le potenzialità e non mettere sempre a fuoco solo i limiti nelle persone. Dobbiamo investire sui talenti e sulle competenze di ogni persona".

Temi che saranno affrontati anche al prossimo Meeting. Locatelli sarà ospite il 27 agosto. "Porterò sicuramente un tema che riguarda anche un po' l'umanizzazione dei rapporti. Io credo - conclude la Ministra Locatelli - che sia molto importante da qui e per il futuro ricordarsi oltre al valore di ogni persona anche il modo in cui ci si pone nei rapporti con ogni persona dal punto di vista istituzionale, sicuramente anche nel mondo del terzo settore, ma anche come singoli cittadini".

Nel video l'intervista ad Alessandra Locatelli, Ministra per la Disabilità.