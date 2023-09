RIMINI ExpoAid, SdS Mariella Mularoni: "Importante momento di confronto con il ministero italiano" Nel bilaterale la ministra Alessandra Locatelli ha espresso la volontà di partecipare a fine novembre al convegno sul turismo accessibile a San Marino.

È terminato oggi ExpoAid a Rimini, prima edizione dell’evento nazionale dedicato al mondo della disabilità e dell’associazionismo. Questa mattina la Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli ha chiuso la manifestazione ribadendo l’obiettivo della due giorni: parlare della piena attuazione della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, della partecipazione alla vita sociale, politica e civile di ogni persona e della valorizzazione dei talenti e delle competenze di tutti.

Nel pomeriggio l’incontro istituzionale tra il Segretario di Stato alla Sanità Mariella Mularoni e la Ministra Alessandra Locatelli: "Abbiamo ringraziato il ministro per questa opportunità importante, di condividere temi sulla disabilità, che ci ha dato oggi - afferma Mariella Mularoni - è un impegno e una responsabilità che dobbiamo condividere con le famiglie, le istituzioni e i servizi sociali. È un tema che ci sta particolarmente a cuore e quindi oggi è stata l'occasione anche per programmare gli incontri futuri che terremo con il ministero già dal mese di ottobre per confrontarsi su tematiche di comune interessa tra i due stati. Abbiamo parlato della legge di inclusione lavorativa, del progetto di legge sull'affettività e sessualità delle persone disabili e tantissimi altri temi di interesse comune".

Nell'incontro, a cui ha partecipato anche l'ambasciatore d'Italia a San Marino Sergio Mercuri, si è parlato anche del convegno che ci sarà a fine novembre in Repubblica sul turismo accessibile e la ministra Alessandra Locatelli ha espresso la volontà di partecipare.

Alla due giorni presenti anche realtà dell’associazionismo sammarinese e del territorio tra cui Patrizia Gallo, presidente della commissione sammarinese CSD ONU e il capitano di castello di Borgo Maggiore Barbara Bollini.

