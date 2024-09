Fabiana Marchione, prima donna comandante della Gdf di Jesi: "Un onore. Donne in divisa realtà sempre più concreta"

"Mi sono sentita molto onorata - racconta il Capitano Fabiana Marchione, neo comandante della Compagnia della Guarda di Finanza di Jesi-. E' motivo di orgoglio per me essere al comando di un contesto così prestigioso, di una realtà territoriale come quella di Jesi, nella provincia di Ancona, che vive un periodo florido a livello economico e turistico. Un territorio che sicuramente si presta a tante nuove sfide: quindi per me fonte di nuova determinazione nell'affrontarle".

"Le donne sono nel corpo della Guardia di Finanza e nelle altre forze armate soltanto dal 2000 - continua il Capitano Marchione - : pian piano dunque saranno sempre di più nei ruoli gerarchicamente più prestigiosi. Al netto di ciò la mia esperienza in divisa è assolutamente positiva, così come quella delle mie colleghe. Sin dall'inizio del nostro percorso di formazione siamo state inserite in un ambiente assolutamente paritario tra colleghi. La parola chiave è proprio questa: siamo tutti colleghi, indipendentemente dal sesso".

Nel video l'intervista al Capitano Fabiana Marchione, comandante della Compagnia della Guarda di Finanza di Jesi

