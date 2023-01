IN SALA Fabio De Luigi lancia il suo film a Riccione: tutte sold out le sale con “Tre di troppo” “Se vi piace spargete la voce. Diversamente - ha scherzato - fatevi gli affari vostri”.

Fabio De Luigi ha scelto di partire da Riccione per lanciare in anteprima nazionale il suo nuovo film, “Tre di troppo”, di cui è regista, oltre che protagonista insieme a Virginia Raffaele. Ieri sera al CinePalace le tre sale in cui è stato proiettato il film hanno fatto registrare il tutto esaurito.

“Un ottimo segnale per il nostro cinema - ha sottolineato la sindaca Daniela Angelini che ha accolto il regista e attore di Santarcangelo in una delle tre sale. De Luigi è riuscito a portare i saluti al pubblico di tutte e tre le sale. “Finalmente siamo al cinema dopo due anni difficili. Se vi piace spargete la voce… diversamente - ha scherzato - fatevi cinque minuti di… fatti vostri. Questo film lo abbiamo aspettato come un figlio, ora è nato. Ce l’ho messa tutta, spero piaccia”.

De Luigi si è concesso al pubblico, accettando di scattare foto insieme a tanti bambini e proponendo lui stesso una fotografia di gruppo con tutti i presenti nelle sale.

