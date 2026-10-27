Fabriano, 70enne non cade nella truffa del finto carabiniere: fermato giovane

Fingendosi un carabiniere tenta di sottrarre denaro e gioielli a una donna che non abbocca; denunciato dalla polizia. È avvenuto a Fabriano dove una 70enne ha ricevuto una telefonata da parte di un uomo che si è presentato falsamente come appartenente all'Arma dei Carabinieri. Raccontandole che era stata commessa una rapina utilizzando un'auto con la targa riconducibile alla donna e che si sospettava la presenza di refurtiva nell'abitazione di lei, il sedicente militare ha cercato di convincere la vittima a collaborare a presunte verifiche investigative.

Con una videochiamata, il truffatore ha chiesto al marito della donna di recarsi in una tabaccheria per acquistare una marca da bollo, con la scusa di predisporre un verbale di estraneità ai fatti. Nel frattempo, approfittando dell'assenza dell'uomo, il falso militare ha chiesto alla 70enne di denaro, gioielli e altri beni di valore custoditi in casa.

Poco dopo, un giovane si è presentato presso l'abitazione, sostenendo di essere stato inviato da un collega e insistendo per entrare, con il pretesto di effettuare controlli sulla presunta refurtiva. La donna, insospettita dall'insistenza e dai toni sempre più pressanti dell'interlocutore telefonico, ha interrotto la comunicazione e contattato il commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano, chiedendo aiuto. La Volante è giunta sul posto e fermato il giovane, deferito in stato di libertà per tentata truffa aggravata.







