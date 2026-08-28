Fabriano. Tenta la truffa con la tecnica del "finto carabiniere", denunciato grazie ai vicini di casa

Truffa del "finto carabiniere" sventata dai militari a Fabriano ai danni di una coppia di anziani coniugi residenti nella zona. L'attività investigativa si è conclusa con il deferimento in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria di un 55enne residente fuori regione e già noto alle forze di polizia, per il reato di tentata truffa. L'allarme è scattato nella mattinata di ieri quando il truffatore, spacciandosi al telefono per un carabiniere, ha contattato un pensionato 76enne, inducendolo ad allontanarsi precipitosamente da casa con il pretesto di urgenti accertamenti tecnici sulla propria vettura, asseritamente coinvolta in una rapina.

Con questo stratagemma, il malvivente si è presentato presso l'abitazione dove si trovava in quel momento, da sola, la moglie. L'obiettivo del sedicente carabiniere era chiaro: fare pressione psicologica sulla donna per farsi consegnare l'oro e i preziosi custoditi nell'appartamento. Il piano criminale è tuttavia naufragato, i vicini di casa, infatti, insospettiti dalla presenza e dall'atteggiamento ambiguo dello sconosciuto nei pressi dell'abitazione hanno chiamato subito i i carabinieri della Compagnia cittadina. Il malfattore nel frattempo avendo visto che i vicini s'erano allertati ha preferito desistere e fuggire a mani vuote. I militari lo hanno intercettato e bloccato non molto distante dall'abitazione che aveva preso di mira. L'uomo fermato è stato denunciato a piede libero per tentata truffa.







