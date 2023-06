Facebook e Instagram: nuove opzioni per la tutela dei minori

I social network Facebook e Instagram, controllati da Meta, stanno attuando delle politiche per aumentare la sicurezza nell'ambito della tutela dei minori e dunque vedranno la luce nuovi strumenti. Per quanto riguarda Instagram, Wired riporta che "con l'aggiornamento della piattaforma, prima di inviare un messaggio a qualcuno che non si conosce sarà necessario mandare un invito per ottenere il permesso di connettersi". L'obiettivo è quello di evitare che minorenni ricevano contenuti indesiderati. Su Facebook, invece, ai minori che trascorrono venti minuti di tempo sul social, arriverà una notifica che li invita “a disconnettersi dall'app e a stabilire dei limiti di tempo giornalieri” per la visualizzazione dei contenuti. Opzione similare sarà presto anche su Instagram. I genitori avranno anche la possibilità di tenere più sotto controllo i figli su questi social potendo vedere quali profili seguono e da chi sono seguiti, nonché vedere quanti amici hanno in comune con quei profili così da intuire se si possa trattare di malintenzionati.