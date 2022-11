Facebook (Meta) licenzia 11mila persone

Meta, azienda proprietaria di Facebook, licenzia 11.000 persone. Lo annuncia l'azienda in un comunicato. Qualche giorno fa, il Wall Street Journal aveva diffuso la notizia che “Facebook, la società Meta di Mark Zuckerberg era pronta a licenziare migliaia di persone”. L'attività del fondatore di Facebook ha smesso di crescere in diversi mercati e le azioni erano calate del 70%. Una valanga di licenziamenti ancora più ambia di quella di Elon Musk nei confronti dei dipendenti di Twitter, che ne aveva mandati via 3.700.

"Oggi condivido alcuni dei cambiamenti più difficili che abbiamo fatto nella storia di Meta", ha premesso il capo dell'azienda Mark Zuckerberg in un messaggio ai dipendenti. "Ho deciso di ridurre le dimensioni del nostro team di circa il 13% e di separarci da 11.000 dipendenti di talento".

In seguito al taglio di 11.000 posti di lavoro, Meta è salita a Wall Street. I titoli del gruppo avanzano del 5,37%.