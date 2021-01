Facebook rimuove le pagine di associazioni no vax

Facebook ha rimosso le pagine di associazioni "antivacciniste", come le ha definite il virologo Roberto Burioni, esultando per la notizia. "A quanto pare, i nostri articoli di approfondimento veicolati su questo social, in particolare quelli sul vaccino Covid-19, violano le regole della community.





Più precisamente 'non rispettano gli standard in materia di disinformazione che potrebbe causare violenza fisica'", spiega Comilva, Coordinamento del movimento italiano per la libertà di vaccinazione, che ormai da anni combatte per quello che ritiene essere un diritto. Lo fa da Rimini, dove ha sede e dove il Movimento 'Vaccini vogliamo verità' ha ricevuto oltre duemila voti alle ultime elezioni regionali con una percentuale (1,37%) che ha più che doppiato quella nel resto dell'Emilia-Romagna. L'avvocato Luca Ventaloro, consulente legale dell'associazione, che in passato aveva seguito le iniziative giudiziarie contro l'obbligo vaccinale per l'iscrizione agli asili, annuncia che sarà fatto ricorso urgente contro Facebook.