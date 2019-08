Faenza: grosso incendio scoppiato nella notte alle porte della città

Un maxi-incendio sprigionatosi per cause ancora al vaglio, sta colpendo dall'una circa della scorsa notte il magazzino della logistica 'Lotras' di via Deruta a Faenza, in provincia di Ravenna. Le fiamme, accompagnate da vari scoppi, hanno sprigionato alte colonne di fumo visibili anche a diversi chilometri di distanza. Sul posto sette squadre di vigili del Fuoco da Faenza, Ravenna, Forlì e Bologna oltre ai tecnici Arpae. Sono intervenuti inoltre carabinieri e polizia che, per agevolare tutte le operazioni, hanno provveduto a chiudere la strada.

E' stata interrotta, per circa un'ora, anche la percorrenza sulla linea ferroviaria Faenza - Ravenna/Lavezzola.

"L'acre fumo nero sprigionato dal rogo fa pensare stiano bruciando componenti e accessori auto in plastica stoccate nel magazzino". Lo scrive su Facebook il sindaco di Faenza, Giovanni Malpezzi, che chiede ai concittadini di uscire solo se strettamente necessario, di non avvicinarsi in alcun modo alla zona dell'incendio e di chiudere bene porte e finestre. Nei commenti al post del sindaco alcune persone scrivono che l'alta colonna di fumo è visibile anche da Forlì. Diverse le foto che girano sui social.

"Nell'eventualità che nelle prossime ore il vento possa trasportare i fumi verso il Ravennate si raccomanda di limitare attività all'aperto e di chiudere le finestre delle abitazioni". Con una breve nota anche il Comune di Ravenna a una quarantina di chilometri, invita la popolazione a seguire alcune precauzioni in seguito all'incendio. "Si presume - spiega il Comune di Ravenna - che le operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del fuoco dureranno ancora per diverse ore. L'area è presidiata da Arpae e Protezione civile". Un'alta e densa coltre di fumo del rogo è visibile anche a chilometri di distanza.