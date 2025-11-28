CRONACA Faenza, rapina in gioielleria: commessa rincorre il ladro. Arrestato 37enne L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha strappato un rotolo di medaglie d’oro dal valore di 60mila euro. Decisivo l’intervento dei Carabinieri.

Faenza, rapina in gioielleria: commessa rincorre il ladro. Arrestato 37enne.

È durata pochi minuti la fuga del 37enne arrestato nel pomeriggio di giovedì dai Carabinieri di Faenza dopo una rapina in una gioielleria del centro. L’uomo, già conosciuto dalle forze dell’ordine, era entrato nel negozio fingendosi un normale cliente e aveva chiesto a una commessa di visionare alcune medaglie in oro. Nel momento in cui la porta si è aperta per l’ingresso di un corriere, il finto cliente ha afferrato il rotolo di velluto contenente i preziosi – un bottino vicino ai 60mila euro – ed è scappato all’esterno.

La fuga, però, è stata immediatamente interrotta dalla stessa dipendente, che lo ha rincorso fuori dal negozio afferrandolo per un braccio. Il 37enne, nel tentativo di divincolarsi, è caduto a terra trascinando con sé la donna, che ha riportato lievi ferite. Nel frattempo l’altra commessa ha lanciato l’allarme e una pattuglia dell’Arma, già nei pressi, è intervenuta rapidamente.

I militari hanno bloccato il rapinatore e recuperato l’intera refurtiva, poi restituita alla titolare della gioielleria. L’uomo è stato condotto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza per direttissima davanti al giudice del Tribunale di Ravenna, dove dovrà rispondere di rapina impropria e lesioni personali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: