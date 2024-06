Falconara Marittima, annega un ragazzino di 12 anni. La mamma colta da malore

Un ragazzino di 12 anni è annegato questa mattina a Falconara Marittina, in provincia di Ancona. La madre ha accusato un malore ed è stata soccorsa. Il dodicenne stava facendo il bagno con alcuni coetanei quando verso le 11.30 si è tuffato vicino al pontile in una zona dove non c'è obbligo di vigilanza. Il ragazzino, di origini nigeriane, era con alcuni coetanei che hanno dato l'allarme. Sul posto il pm di turno. L'eliambulanza del 118 ha calato un medico col verricello sulla spiaggia ma per il ragazzino non c'era già più nulla da fare. Sgomento tra gli insegnanti e i compagni.

