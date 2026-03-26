RICORSO ABUSIVO AL CREDITO Fallimento Aeradria: Corte d'Appello di Bologna conferma assoluzione per Vitali, Gnassi e Cagnoni L'ex Presidente della Provincia di Rimini Stefano Vitali assolto anche per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata

Fallimento Aeradria: Corte d'Appello di Bologna conferma assoluzione per Vitali, Gnassi e Cagnoni.

Mercoledì 25 marzo, la Prima Sezione della Corte di Appello di Bologna si è pronunciata sull’appello proposto dal pm di Rimini, a seguito della sentenza di assoluzione disposta il 14 gennaio 2022 dal Tribunale riminese, in merito alla vicenda del Fallimento di Aeradria. La Corte bolognese ha confermato la sentenza di assoluzione emessa in primo grado, per il reato di ricorso abusivo al credito, che risultava contestato a Stefano Vitali, Andrea Gnassi e Lorenzo Cagnoni.

Anche per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata, che coinvolgeva invece solo l'ex Presidente della Provincia di Rimini, Vitali, e per il quale il Procuratore Generale nel corso del giudizio di appello aveva richiesto la condanna nel processo riminese alla pena complessiva di 4 anni 4 mesi di reclusione, la Corte di Appello di Bologna ha confermato, per la seconda volta, la sentenza di assoluzione.

"Per prima cosa vorrei ringraziare davvero di cuore gli avvocati Moreno Maresi e Mattia Lancini – commenta con soddisfazione Stefano Vitali - che mi hanno seguito in questi anni con grandissima professionalità e tanta umanità. Sapere di essere in mani sapienti e accoglienti mi ha aiutato a superare i tanti momenti di sconforto che ho dovuto affrontare in questi 13 anni. Si, proprio così, 13 anni - evidenzia - la mia vita è completamente cambiata. Se una persona non si trova dentro a questa storia non lo può capire, e davvero non lo auguro a nessuno. Se non fosse stato per la mia famiglia, la mia comunità e gli amici e, come ho già detto, i miei avvocati, non so se sarei stato in grado di superare questa fase delicatissima della mia vita. Certo, oggi sono felice, ma la delusione verso un sistema e una certa dose di amarezza mi rimarranno per sempre. Oggi però festeggiamo”.

Anche l'Avvocato Moreno Maresi desidera esprimere “insieme al collega Lancini, grande soddisfazione per l’esito positivo della vicenda che ha coinvolto l’ex Presidente della provincia di Rimini Stefano Vitali. La complessa vicenda che si è dipanata per molti anni, - fa notare Maresi - ha vissuto molte fasi, tra le quali va sicuramente ricordata l’udienza preliminare nel corso della quale, nel 2017, tutti gli imputati vennero assolti dal grave reato di associazione per delinquere. Con la sentenza di ieri, per la seconda volta, - rimarca - è stata ribadita la completa estraneità di Vitali da ogni condotta illecita; ciò a conferma del fatto che il suo operato, in merito alla vicenda dell’Aeroporto di Rimini, - conclude Moreno Maresi - è sempre stato connotato dal rispetto delle regole, e senza alcun tipo ingerenza gestionale”.

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