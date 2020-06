Fallita la catena Dentix: centinaia di pazienti rimasti senza cure odontoiatriche

Dentix è presente in Italia con 57 ambulatori, uno dei quali a Rimini. Dopo il fallimento sono centinaia i pazienti rimasti senza cure, pur avendo già pagato ingenti somme, che si sono rivolti a Federconsumatori Rimini.

“Già inviate diverse lettere a Dentix - aggiunge Urbinati - in cui abbiamo chiesto la sospensione dei pagamenti e fissato oltre 80 appuntamenti con i nostri consulenti legali per poter affrontare caso per caso”. “Questa vicenda – spiega - ricalca altre situazioni già vissute nel territorio come quella della clinica odontoiatrica Idea Sorriso”.

Nel servizio l'intervista a Graziano Urbinati (Presidente Federconsumatori Rimini)