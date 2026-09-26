TRUFFA Falsi bonifici per comprare auto a Rimini: individuati due presunti responsabili I presunti acquirenti mostravano false ricevute e ottenevano la consegna dei mezzi. Recuperata in Germania una Mercedes GLC e in Romania un Dodge RAM 1500

Falsi bonifici per comprare auto a Rimini: individuati due presunti responsabili.

Pensano di aver venduto l'auto, vedono la ricevuta del bonifico urgente e consegnano le chiavi. Ma sul conto i soldi non arrivano. È il meccanismo con cui sarebbero state messe a segno due truffe ai danni di altrettanti riminesi, finite nel mirino della Squadra Mobile. Le vetture, una Mercedes GLC e un Dodge RAM 1500, sono poi sparite dall’Italia e sono state rintracciate in Germania e in Romania.

Il sistema, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, è semplice e collaudato: i presunti acquirenti contattano chi ha pubblicato online un annuncio di vendita, visionano il mezzo e al momento di pagare mostrano false ricevute bancarie di “bonifici urgenti non revocabili”. Convinti che il trasferimento di denaro sia stato effettuato, i proprietari consegnano le auto. L’accredito, però, non arriva.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Rimini, hanno portato all'individuazione di due cittadini di origine romena di 20 e 35 anni, ritenuti i presunti autori dei due episodi e già denunciati in passato per fatti analoghi.

A mettere gli investigatori sulla pista comune sono state le forti analogie fra le due truffe. La Squadra Mobile ha incrociato denunce, testimonianze, riconoscimenti fotografici e dati presenti negli archivi di polizia. Stesso schema operativo, ruoli simili, lo stesso veicolo utilizzato per raggiungere le vittime e, in un caso, anche la stessa utenza telefonica.

Il passaggio decisivo è arrivato poi dalla cooperazione internazionale. Dopo l’inserimento dei veicoli nelle banche dati delle forze dell’ordine, con il supporto del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, sono scattate le ricerche oltre confine.

La Mercedes GLC, sottratta nel giugno 2026, è stata individuata e sequestrata in Germania, mentre il Dodge RAM 1500 è stato rintracciato in Romania. Per entrambi i mezzi sono state avviate le procedure necessarie alla restituzione ai legittimi proprietari. Nei confronti dei soggetti ritenuti coinvolti è stato disposto anche un blocco anagrafico per impedire l’intestazione di altri veicoli, con l’obiettivo di prevenire nuovi episodi analoghi.

La Polizia invita chi vende auto o altri beni di valore tra privati a non fidarsi della sola ricevuta mostrata dall’acquirente. “Prima di consegnare un veicolo o altro bene di valore, è sempre necessario accertare l’effettivo accredito delle somme sul proprio conto corrente”, ricorda la Questura. E sottolinea come “la rapidità della segnalazione può risultare determinante” per avviare le indagini, individuare i responsabili e recuperare i beni sottratti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: