Falsi documenti rumeni per aggirare le norme sull'immigrazione, arrestate 4 donne

Nella mattinata del 23 settembre, un’operazione mirata dell’Ufficio di Polizia di Frontiera di Rimini ha portato all’arresto di quattro donne straniere, trovate in possesso di carte d’identità rumene risultate abilmente contraffatte. Le verifiche - fa sapere la Polizia - sono scattate all’interno di una struttura alberghiera del riminese, individuata dopo un’attenta analisi dei flussi di passeggeri. Durante i controlli, le donne – impegnate in attività lavorativa – hanno esibito documenti che hanno subito insospettito gli agenti. L’intervento degli esperti di falso documentale ha confermato i dubbi: le carte erano false e servivano a nascondere la reale nazionalità delle quattro, in realtà cittadine moldave.

Un espediente che avrebbe consentito loro di aggirare le norme sull’immigrazione e muoversi liberamente nello spazio Schengen, usufruendo illegittimamente delle agevolazioni riservate ai cittadini comunitari. Dopo l’arresto per possesso di documenti falsi validi per l’espatrio, le donne sono comparse davanti all’Autorità Giudiziaria che ha convalidato i fermi, imponendo la misura cautelare dell’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. Ora sono a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura per l’avvio delle procedure di espulsione. Dall’inizio dell’anno, l’attività della Polizia di Frontiera di Rimini ha già portato a 22 arresti, al sequestro di oltre 30 documenti falsi e a 85 respingimenti immediati alla frontiera.









