RICCIONE Falso allarme per il bagnante disperso: era un 'fenicottero rosa' al largo Dopo la mattinata di ricerche è emerso, dalle telecamere di sicurezza della zona, che l'uomo segnalato questa mattina all'alba è uscito in perfetta salute dall'acqua

Falso allarme per il bagnante disperso: era un 'fenicottero rosa' al largo.

Si sono concluse intorno alle 14 di pomeriggio le operazioni di ricerca partite all'alba per un bagnante segnalato disperso in mare al largo del Bagno 86 di Riccione. La segnalazione riguardava un ragazzo visto allontanarsi da riva sopra un gonfiabile a forma di “fenicottero rosa”.

Si è trattato tuttavia di un falso allarme. Tutto il tratto di mare è stato battuto per la ricerca e visionando le telecamere di sorveglianza si è visto che il giovane, entrato in mare all'alba intorno alle 5:40, è uscito poco dopo lasciando la spiaggia in perfetta salute ma rilanciando in mare il gonfiabile.



I più letti della settimana: