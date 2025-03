FORLÌ Famiglia bloccata su un sentiero chiuso nelle Foreste Casentinesi: soccorsa dal Soccorso Alpino Disavventura per una famiglia spagnola in vacanza in Romagna: salvati dopo essere rimasti bloccati da una frana

Una tranquilla escursione nel Parco delle Foreste Casentinesi si è trasformata in una disavventura per una famiglia di origine spagnola, residente in Germania e in vacanza in Romagna. Nel pomeriggio di ieri, due adulti e due bambini di 6 e 8 anni hanno raggiunto la cascata dell'Acquacheta percorrendo il sentiero 407. Durante il rientro, tuttavia, hanno deviato per il sentiero 409, senza accorgersi che fosse chiuso per motivi di sicurezza, probabilmente a causa della scarsa visibilità della segnaletica e della barriera linguistica.

A metà percorso, la famiglia si è trovata di fronte a una grossa frana che impediva di proseguire. In difficoltà e infreddoliti, hanno contattato il numero di emergenza 112. La segnalazione è stata inoltrata ai Vigili del Fuoco, al 118 e al Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna. Una squadra di soccorritori è riuscita a raggiungerli attraverso un sentiero secondario, noto solo agli abitanti della zona.

Fortunatamente, la famiglia è stata recuperata in buone condizioni, sebbene provata dal freddo. Riaccompagnati a San Benedetto in Alpe, sono stati sottoposti ai controlli sanitari di routine da parte dell'ambulanza 58 di Rocca, che non ha riscontrato particolari problemi. L'intervento tempestivo del Soccorso Alpino ha permesso di evitare conseguenze più gravi, ricordando ancora una volta l'importanza di rispettare le segnalazioni sui sentieri di montagna.

