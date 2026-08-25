VALLE PELIGNA Famiglia di Santarcangelo in difficoltà sui monti d’Abruzzo, interviene l’elisoccorso Padre, madre e due figli minorenni soccorsi nella Valle Peligna.

Famiglia di Santarcangelo in difficoltà sui monti d’Abruzzo, interviene l’elisoccorso.

Una famiglia di Santarcangelo, composta da padre, madre e due figli minorenni, è stata soccorsa durante un’escursione sui monti dell’Abruzzo, dopo essersi trovata in difficoltà lungo i sentieri della Valle Peligna.

I quattro, in vacanza nella zona, si trovavano nel territorio di Raiano, in provincia dell’Aquila, quando non sono più riusciti a proseguire. A destare preoccupazione soprattutto le condizioni dei due bambini, ormai disidratati e incapaci di continuare a camminare. Da qui la richiesta d’intervento al Soccorso Alpino e Speleologico. I tecnici, dopo aver valutato la situazione e le condizioni dei minori, hanno attivato il 118, che si è attivato con l'elisoccorso.

Padre, madre e figli sono stati reidratati e stabilizzati. Attraverso più viaggi dell’elicottero, tutti i componenti della famiglia sono stati recuperati e accompagnati in una zona sicura.

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