POLITICA ITALIA Famiglie arcobaleno, la Consulta apre al riconoscimento dei figli avuti da due mamme Montaruli (Fratelli d'Italia) ribadisce: "Le famiglie sono composte da una mamma e da un papà"

Ha subito fatto discutere il via libera della Corte Costituzionale alla possibilità di riconoscere i figli avuti con la procreazione assistita da parte di entrambe le mamme delle coppie arcobaleno.

La decisione è stata presa dopo che il Tribunale di Lucca aveva sollevato questione di legittimità costituzionale nel caso di una coppia di donne: “Serve un rapporto equilibrato e continuato con entrambi i genitori – si legge – non riconoscere il figlio nato con la procreazione medicalmente assistita lede i suoi diritti”.

Ne ha subito approfittato l'opposizione, M5S in particolare, che in Senato aveva presentato una mozione sulla mancata partecipazione del ministro dell'Interno Piantedosi a un'audizione al Parlamento europeo proprio in materia dello stato di diritto in Italia.

Ha detto la senatrice Maiorino. “Rispetto per la Consulta, ma i bambini hanno una mamma e un papà”, ribadisce Augusta Montaruli, Fratelli d'Italia, per la quale “non si può pensare di sostituire un genitore, dunque il padre biologico, ledendo completamente il diritto del minore ad avere una figura maschile di riferimento”.

Sempre in Senato, da registrare un battibecco tra il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida e il senatore Matteo Renzi, che gli chiedeva quando avrebbe abbassato le tasse nel suo settore.

Nel video gli interventi in Senato di Alessandra Maiorino, senatrice M5S; Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura; Matteo Renzi, senatore Italia Viva

