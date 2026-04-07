CRONACA Fano, accoltella genitori e fratello: fermato 21enne per tentato triplice omicidio Dramma familiare nella notte: due feriti in prognosi riservata, indagini sul movente

Fano, accoltella genitori e fratello: fermato 21enne per tentato triplice omicidio.

Dramma nella notte a Fano, dove intorno alle 3.50 un giovane di 21 anni ha accoltellato i genitori e il fratello di 16 anni all’interno dell’abitazione di famiglia. A dare l’allarme sarebbe stata la madre, ferita, permettendo l’intervento di sanitari e carabinieri.

I tre, tutti di origine bengalese, sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Ancona: particolarmente gravi le condizioni del padre, 46 anni, e della madre, 43, entrambi in prognosi riservata. Il fratello minore è sotto osservazione.

Il 21enne è stato fermato con l’accusa di tentato triplice omicidio. Agli investigatori avrebbe detto di aver pensato al gesto “da tempo”. Al vaglio anche l’ipotesi di una lite tra fratelli degenerata. In corso accertamenti, anche sullo stato psicofisico del giovane.

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