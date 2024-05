CRONACA Fano: cammina a bordo strada e viene travolta, 56enne muore sul colpo L'impatto con una Smart poco dopo le 23 di ieri. Inutili i soccorso dei sanitari del 118

C'era anche una bambina di 13 anni insieme alla vittima dell'incidente stradale di ieri notte a Bellocchi di Fano. La bambina è la nipote della donna di 56 anni, di origine albanese, che è stata travolta e uccisa da un'auto sul ciglio della strada. La bambina invece, tenuta per mano dalla nonna, camminava sul lato più esterno della strada e questo l'ha salvata. L'auto, una Smart, era guidata da una donna di 35 anni di Fano. La bimba è stata soccorsa dal 118 in stato di choc per aver assistito alla morte della nonna. Non è ancora chiaro il motivo di quella uscita notturna da parte della 56enne, con la casa a un chilometro dal luogo dell'incidente, camminando in una strada semibuia insieme alla nipotina. La polizia stradale sta lavorando per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Secondo quanto si è appreso la donna era uscita di casa, con la nipote, per fare una passeggiata.

