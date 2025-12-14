Fano, si intrecciano i paracadute: muoiono una donna di Rimini e un istruttore

Fano, si intrecciano i paracadute: muoiono una donna di Rimini e un istruttore.

Due paracadutisti, un uomo e una donna, sono morti a Fano (Pesaro Urbino) durante un lancio. La tragedia è avvenuta stamattina durante la discesa con il paracadute di quattro persone nei pressi dell'aeroporto. Secondo una prima ricostruzione, i paracaduti si sarebbero intrecciati non permettendo di atterrare in sicurezza e i due sarebbero precipitati da circa 50 metri di altezza.

Le due vittime sono Violetta Laiketsion, di 63 anni, residente a Rimini, e Ermes Zampa, 70 anni, istruttore, residente a Fano. Con le due vittime, durante il lancio, c'erano anche due amici della donna, anche loro esperti paracadutisti. Purtroppo, per la donna e per l'istruttore, quando le due ali si sono toccate, quello che doveva essere un semplice lancio, si è trasformato in una tragedia: i paracadute si sono attorcigliati e, invece di esserci un regolare atterraggio, i due sono precipitati quando si trovavano a circa 50 metri da suolo. L'incidente si è verificato proprio sopra l'aeroporto di Fano, ed è quindi accaduto davanti agli occhi di diverse persone presenti sul posto tra cui personale aeroportuale e persone in attesa del volo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e i sanitari del 118 che, però, hanno solo potuto costatare il decesso.

[Banner_Google_ADS]













I più letti della settimana: