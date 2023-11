CRONACA Fano: strangola la moglie e ingerisce barbiturici Tragedia in provincia di Pesaro Urbino. Uccisa Rita Talamelli, aveva 66 anni. Il marito, ricoverato in ospedale, è stato arrestato dalla polizia. A dare l'allarme uno dei figli della coppia

Uccide la moglie malata poi cerca di togliersi la vita ingerendo barbiturici. È accaduto ieri sera nella prima periferia di Fano, in provincia di Pesaro Urbino, in una villetta a schiera di via Montefeltro. Angelo Sfuggitti, pensionato di 70 anni, secondo le prime fonti di stampa, avrebbe strangolato la moglie di 66 anni, Rita Talamelli. Pare che la donna soffrisse da tempo di gravi disturbi psichiatrici.

A scoprire cosa l'accaduto uno dei figli delle coppia che, entrando in casa, ha trovato entrambi i genitori privi di sensi. Scatta subito l'allarme, ma i sanitari del 118 di Fano non possono che constatare il decesso della donna. L'uomo, in arresto dalla polizia per omicidio volontario, è stato invece ricoverato all'ospedale Santa Croce per una presunta intossicazione da psicofarmaci, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso le indagini della polizia. Probabile che sul corpo di Rita Talamelli sia eseguita l'autopsia.

