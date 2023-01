Fano: vandalo ubriaco compie atti osceni al centro storico

La Polizia di Stato di Fano ha denunciato un cittadino italiano per i reati di danneggiamento e di porto senza giustificato motivo di oggetti atti a offendere. Gli sono stati contestati anche atti osceni in luogo pubblico e guida in stato di ebbrezza, con contestuale ritiro della patente. L’operazione ha preso il via in seguito alle denunce presentate da alcuni dei proprietari di una quindicina di veicoli, lasciati in sosta in diverse zone di Fano, ai quali durante la notte di lunedì 9 gennaio erano stati squarciati gli pneumatici. Sulla base degli elementi acquisiti anche tramite l’esame dei filmati dell’impianto di videosorveglianza cittadina, gli agenti del Commissariato hanno individuato un soggetto sospettato di essere l’autore del gesto, nonché la vettura da lui utilizzata per i suoi spostamenti.

I poliziotti hanno intercettato il veicolo in questione e lo hanno seguito fino ai pressi del centro storico. A quel punto il conducente, parcheggiato il mezzo, incurante dei passanti, ha iniziato a masturbarsi. L’uomo è stato bloccato e identificato. Dal controllo del veicolo sono state trovate un paio di forbici, sulle cui lame risultavano esserci ancora dei residui di materiale gommoso, a prima vista compatibile con la composizione degli pneumatici. Dal momento che l'alito dell'uomo puzzava molto di vino, gli è stato fatto l'alcol test ed è risultato essere oltre i limiti previsti dal Codice della Strada.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia per verificare se l'uomo sia responsabile anche di ulteriori atti vandalici sempre su auto in sosta, avvenuti nel mese di dicembre, sempre a Fano. Intanto gli è stato consegnato il foglio di via obbligatorio con divieto di rientro nel Comune di Fano emesso dal Questore di Pesaro e Urbino e segnalato al Servizio di Salute Mentale per gli approfondimenti medici del caso.