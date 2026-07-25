Fantasmi digitali: nuove dipendenze nell’era dell’iperconnessione

Gabriele Sani, psichiatra e responsabile del Cepid

Spesso sono invisibili, o semplicemente sottovalutate. Siamo abituati a legare le dipendenze all'abuso di sostanze, ma, negli ultimi vent'anni, il concetto stesso di droga si è ridefinito. Oggi il fenomeno viaggia su un doppio binario: accanto alla dipendenza tradizionale ne è emersa una digitale, capace di alterare i circuiti cerebrali esattamente come uno stupefacente. Ne abbiamo parlato con Gabriele Sani, psichiatra e responsabile del Cepid (centro psichiatrico di ricerca, prevenzione e cura delle dipendenze) del Policlinico Gemelli di Roma.

"Tutte le dipendenze - sia quelle da sostanze chimiche che quelle cosiddette digitali - sono accomunate da meccanismi neurofisiologici, psicologici e psicopatologici comuni. Ciò che accade è una eccitazione dei sistemi del reward, ovvero della gratificazione, e si arriva a un momento in cui il 'sistema piacere' non funziona più, ma subentra la necessità di portare avanti l'assunzione della sostanza o il comportamento oggetto della dipendenza" spiega Sani.

Nell'era dell'intelligenza artificiale, il confine tra connessione e dipendenza si fa sempre più sottile. Se oggi quasi il 30% della popolazione globale fatica a staccarsi dallo smartphone, tra gli adolescenti la quota raddoppia, sfiorando al 50%. Un ragazzo su quattro manifesta un uso problematico dei social già prima dei 15 anni. Ed è in questo scenario che si inserisce il caso francese, con l'introduzione del divieto ai social per gli under 15. Un provvedimento che ci interroga sul ruolo e l'efficacia della regolamentazione per tutelare i più giovani.

"Credo che debba essere regolamentato - afferma il professore - ma non penso che le proibizioni tout court siano una soluzione. D'altronde vediamo già che il caso dell'Australia (dove a dicembre 2025 è stato introdotto il primo divieto di accesso alle piattaforme per i minori di 16 anni, ndr.) che non ha portato i risultati sperati".

Tanti adolescenti, ma anche le stesse famiglie, non hanno gli strumenti necessari ad affrontare il rapporto con le tecnologie digitali in modo sano ed efficace. Il vuoto parte dalle scuole; senza percorsi di alfabetizzazione digitale, il rischio è quello di lasciare i ragazzi soli, in quelle stanze buie dove la dipendenza si consuma nell'invisibilità.

"In un mondo di iperconnessione, non possiamo condannare la tecnologia o l'intelligenza artificiale. Sarebbe un anacronismo. Quello che dobbiamo fare è educare digitalmente tutti quanti, giovani e adulti" conclude Sani.







