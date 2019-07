Farnesina: al via a Roma la conferenza degli Ambasciatori italiani

Gli stati generali della diplomazia italiana tornano sotto i riflettori a Roma, dove prende il via oggi - e proseguirà fino a venerdì 26 luglio - la XIII Conferenza degli Ambasciatori e delle Ambasciatrici d'Italia, organizzata dalla Farnesina. Il titolo di quest'anno è "La politica estera italiana verso l'orizzonte 2030 tra continuità e cambiamento".

L'appuntamento sarà preceduto questa mattina all'Auditorium Parco della musica dall'evento “Diplomazia per l'Italia - Sicurezza e crescita in Europa e nel mondo”, una serie di panel - introdotti dal segretario generale del ministero degli Esteri Elisabetta Belloni - che spazieranno dagli scenari geopolitici in cui l'Italia è protagonista alle sfide per lo sviluppo sostenibile e a quelle della globalizzazione, con l'intervento di vari ambasciatori.

Nel pomeriggio ci si sposterà al ministero degli Esteri per la sessione inaugurale della conferenza degli ambasciatori, con interventi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi e nuovamente del segretario generale della Farnesina, Belloni.