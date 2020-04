Fase 2, Patuanelli: "Aperture diversificate per Regioni"

Riunito il Consiglio dei ministri in Italia: tra i provvedimenti all'ordine del giorno il rinvio delle elezioni amministrative 2020 a causa dell'emergenza sanitaria, mentre si ragiona su come entrare nella “fase 2”, col ministro dello Sviluppo economico Patuanelli che ufficializza l'idea di una “regionalizzazione delle aperture: nelle zone – spiega – con un numero inferiore di positivi è più facile valutare la catena dei contatti”. Attorno a Roma, ad esempio, i comuni di Campagnano e Celleno sono zone rosse proprio a causa di due strutture per anziani. Nel mondo gli Stati Uniti registrano un nuovo record di decessi, quasi 2.000 nelle ultime 24 ore, oltre 40.000 in totale. In Francia dall'inizio dell'epidemia sono 19.700 i morti, tra ospedali, case di riposo e istituti per disabili.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, chiede al governo qualche certezza sulla probabile apertura, per evitare che città come la sua non si ritrovino del tutto impreparate. Nel video l'intervistsa