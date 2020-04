Fase 2, prime puntualizzazioni: congiunti sono anche fidanzati e affetti stabili

dalla corrispondente Francesca Biliotti

Le nuove misure anti Covid al via dal 4 maggio sono oggetto di oggetto di aspre critiche ma anche di comprensione. Una prima puntualizzazione di Palazzo Chigi è sui “congiunti”: sono compresi anche fidanzati e affetti stabili. Le amministrazioni locali sembrano andare in ordine sparso: in Veneto consentiti spostamenti individuali in Regione per andare nelle seconde case di proprietà, mentre la ministra per la Famiglia Bonetti apre un tavolo coi sindaci per riaprire i parchi, e dare ai bambini nuove modalità ludiche all'aperto. La Lombardia pensa di autorizzare le messe, anche perché la Cei ha accusato il governo di violare la libertà di culto, tanto che la presidenza del Consiglio ha già comunicato di voler studiare un protocollo per consentire ai fedeli la partecipazione alle celebrazioni liturgiche in sicurezza. Intanto il numero delle vittime di coronavirus in Italia sabato era sceso a 260, numero più basso dal 15 marzo, ma i contagi erano risaliti, soprattutto nelle zone più colpite, Lombardia, Milano e Piemonte, che ha superato anche l'Emilia Romagna per numero di casi. Sui dati di oggi, nonostante continuino a calare gli attualmente positivi, di 290 unità, sono tornati a salire i morti, 333 da ieri, mentre i casi totali sfiorano ormai i 200mila. Un'analisi del Financial Times condotta su 14 Paesi colpiti dalla pandemia, tra cui l'Italia, rivela che il bilancio delle vittime potrebbe essere quasi il 60% superiore a quello delle statistiche ufficiali.

E mentre in Spagna il bilancio dei morti è risalito oltre i 300, attestandosi su 23mila totali e 209mila contagiati, oggi in Norvegia sono tornati a scuola i bambini delle elementari. Al momento il limite imposto è 15 studenti per classe. La Norvegia dice di avere sotto controllo l'epidemia e sta revocando le restrizioni imposte dal 12 marzo. Anche il Regno Unito vuole iniziare a “invertire la tendenza”, parola di Boris Johnson alla sua prima apparizione pubblica dopo la convalescenza da coronavirus. Negli Stati Uniti migliaia di persone hanno affollato nel weekend le spiagge della California meridionale, nonostante l'ordine del governatore di stare a casa ancora in vigore. Tutto ciò mentre i morti sfiorano i 55mila e i casi di contagio sono quasi un milione.