Fase 3: Riccione punta ad aprire le discoteche l'1 luglio.

Il Comune di Riccione punta a riaprire le discoteche a partire dal primo di luglio. Lo ha detto la sindaca della cittadina romagnola, Renata Tosi, che ha detto di essere rimasta "molto male" per lo slittamento delle loro riaperture al 14 luglio. Secondo la prima cittadina "c'è margine" per riaprire in quella data e dalla prossima Conferenza Stato-Regioni si aspetta le linee guida per l'avvio in sicurezza dei locali da ballo. "Confido che le Regioni facciano la loro parte e cerchino di portare a casa i protocolli per l'intrattenimento e le discoteche, e si possa così assolutamente anticipare al primo di luglio l'apertura". Intanto alcuni locali riccionesi, come conferma Tosi stessa, si stanno riorganizzando in "isole per il ballo" in cui i conoscenti ballano insieme in tante mini-piste. "Creare tanti piccoli privé all'interno dei quali le persone che possono stare insieme possono anche intrattenersi ballando, potrebbe essere un'idea", aggiunge la prima cittadina, che assicura: "Quest'estate a Riccione si ballerà".



