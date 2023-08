FACEBOOK Federalberghi contro le 'fake' sul mare di Rimini, scatta la denuncia per diffamazione via social

La presidente dell' Associazione Albergatori di Rimini ha depositato una denuncia querela per il reato di diffamazione aggravato a mezzo di social network Facebook, per tutelare immagine dell'economia turistica del territorio riminese. Una azione che mira anche a sensibilizzare il Governo a una maggior controllo su coloro che utilizzano i social come dileggio offendendo persone e diffamando territori. La denuncia cita l'esempio di due profili facebook, particolarmente seguiti, dove il mare della riviera viene rappresentato come sporco, melmoso, pieno di batteri e rifiuti, alludendo all'alluvione di maggio scorso. Con gli inevitabili commenti, post e condivisioni.

"La libertà è un diritto, ma per garantirla, va colpito chi la utilizza in maniera impropria", spiega Patrizia Rinaldis. La denuncia riguarda tutti gli imprenditori turistici della riviera, già pesantemente penalizzati dall'avvio ritardato della stazione estiva e come non bastasse, dalle 'fake news' che mostrano acque decisamente poco balneabili. " Un colossale messaggio falso e diffamatorio" si legge nella denuncia querela.

"La libertà è un diritto, ma per garantirla, va colpito chi la utilizza in maniera impropria", spiega la Presidente.

Intanto arriva il primo bilancio dell'amministrazione cittadina. Buoni i primi sette mesi dell'anno per il turismo riminese. "Il riscontro Istat di luglio conferma dati che fanno di Rimini, tra i vari comuni costieri, quello con la migliore performance sul fronte degli arrivi turistici", rileva il sindaco Jamil Sadegholvaad. "Sull'arco dei sette mesi, Rimini chiude con un bilancio statisticamente in attivo", sottolinea. In particolare si registra un aumento dei tedeschi (+5,1% di arrivi) dopo il calo di giugno a seguito dell'alluvione che ha colpito la Romagna. Aumentano anche austriaci, scandinavi e polacchi.



