TURISMO Federalberghi: stagione balneare al via tra rincari e weekend elettorale L’associazione invita i cittadini a votare prima o dopo il mare. Intanto i costi di spiaggia e servizi aumentano fino al 3%

Federalberghi: stagione balneare al via tra rincari e weekend elettorale.

Con l’arrivo del primo vero weekend d’estate, prende ufficialmente il via la stagione balneare 2025. Molti cittadini approfitteranno delle alte temperature per tornare sulle spiagge, soprattutto lungo la Riviera Romagnola. Ma Federalberghi lancia un doppio messaggio: da un lato accoglie l’inizio della stagione, dall’altro ricorda che proprio in questo fine settimana si vota. Le urne saranno aperte domenica 8 giugno dalle 7:00 alle 23:00 e lunedì 9 giugno dalle 7:00 alle 15:00. L’invito è chiaro: “Andate a votare, prima di andare al mare o al ritorno dalla spiaggia!”

Intanto, l’Osservatorio Federconsumatori ha monitorato i costi dei servizi balneari, segnalando un aumento medio del +2,3% rispetto al 2024, e dell’8% sul triennio. A Rimini, un lettino costa tra i 7 e i 9 euro al giorno, mentre un ombrellone con due lettini può arrivare a 30 euro. Gli abbonamenti stagionali variano da 500 a 1200 euro, in base alla posizione.

Cresce soprattutto il costo dell’abbonamento giornaliero (+3%), mentre rimane stabile quello stagionale, sempre meno scelto dai bagnanti. Rincari anche per le attrezzature come pedalò, sup e canoe (+2%), dopo l’impennata del 10% del 2024.

Per far fronte ai bilanci familiari più stretti, alcuni stabilimenti propongono soluzioni flessibili come l’happy hour o la mezza giornata, con costi ridotti. Ma aumentano anche gli extra: bibite, gelati e pasti in spiaggia costano di più e in porzioni ridotte.

Nonostante tutto, la Riviera Romagnola resta tra le mete più convenienti in Italia, anche se da qualche anno a questa parte è un po’ meno frequentata rispetto al passato.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: