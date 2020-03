RIMINI Federconsumatori chiede provvedimenti, Urbinati: "Sospendere rette scolastiche e sanzioni per parcheggi"

In questi giorni Federconsumatori sta ricevendo molte segnalazioni di cittadini che chiedono a gran voce provvedimenti straordinari. Federconsumatori chiede così al Ministero dell'Istruzione, Anci ed enti locali, l'adozione di provvedimenti urgenti, come la sospensione delle rette scolastiche e delle sanzioni per i parcheggi.

Sentiamo Graziano Urbinati della Federconsumatori di Rimini







