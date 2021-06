Federconsumatori e Ethic Jobs insieme per la sostenibilità nel turismo

Due obiettivi in parallelo: la tutela del turista per vacanze sicure; la tutela del lavoro. Una direzione: quella della tracciabilità della filiera etica delle strutture ricettive. “Vorremo alzare il livello qualitativo dell'offerta – dice il Presidente di Federconsumatori Rimini, Graziano Urbinati -; contrastare la concorrenza sleale; contrastare il massimo ribasso, che è spesso anche sotto la soglia della legalità, e i pacchetti turistici non sostenibili”.

Ethic Jobs è una startup nata per valutare la qualità del lavoro nelle imprese, per migliorare il benessere dei lavoratori, alle spalle, a validare il protocollo, ci sono la Bocconi e l'Università di Bologna. Appena certificato il primo hotel “lavorativamente etico” della Riviera romagnola, l'Aros di Torre Pedrera.

Nel video, gli interventi del Presidente di Federconsumatori Rimini, Graziano Urbinati e del CEO di Ethic Jobs, Luca Carrai.