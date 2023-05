CAMBIAMENTO Federconsumatori: il IX Congresso si chiude nel segno di Maurizio Landini

Torna a Rimini Maurizio Landini ad un paio di mesi dal Congresso CGIL. E nell'occasione dell'assise di Federconsumatori, mette subito l'accento sul problema del cambiamento delle politiche economiche e sociali, questione presente in molti interventi dei delegati, cruccio di tutte le organizzazioni di rappresentanza sociale, “in un momento in cui – osserva il Segretario Generale CGIL - il ruolo dell'azione collettiva è sotto attacco”. "L'idea di confronto che ha il governo? - si chiede - nel migliore dei casi ci convoca per comunicarci cos'ha già deciso, nel peggiore convoca 40 associazioni alcune delle quali mai sentite, per farci parlare un po' e poi decidere da solo". Stoccata anche su flat tax e norme sul fisco, “interventi – rimarca - che mettono in discussione la Costituzione”. E poi rivolgendosi alle banche: "Usino gli extraprofitti – scandisce - per abbassare i costi dei mutui". Richiami anche al diritto alla salute: “Siamo di fronte ad un taglio secco delle risorse e si va verso un sistema di privatizzazione”. “Tutte ragioni che spingono – conclude – a scendere in piazza”.

Nel video l'intervista a Maurizio Landini, Segretario Generale CGIL

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: