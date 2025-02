TUTELA DEI CONSUMATORI Federconsumatori Rimini contro Ryanair: nuove regole, nuove multe per i passeggeri Obbligo di check-in online, multe fino a 120 euro e bagagli a pagamento: cresce il peso dei costi nascosti

A partire da maggio 2025, Ryanair introdurrà nuove norme che impongono ulteriori costi ai viaggiatori. Federconsumatori Rimini denuncia l’ennesimo attacco ai diritti dei passeggeri: tra le misure più criticate, l’obbligo di check-in esclusivamente online e il divieto di carte d’imbarco cartacee, con una multa di 60 euro per chi si presenta al gate senza quella digitale.

Anche le regole sui bagagli si inaspriscono: chi supera le dimensioni consentite rischia sanzioni fino a 70 euro, mentre chi perde il volo o arriva in ritardo dovrà pagare ben 120 euro. Una misura che l’associazione definisce vessatoria, poiché va ad aggiungersi alla perdita del viaggio stesso.

Federconsumatori Rimini sottolinea come queste politiche, giustificate dalla compagnia come strategie per migliorare efficienza e sostenibilità, in realtà mascherino un aumento dei costi nascosti. Un’indagine dell’associazione ha rivelato che sovrapprezzi e servizi extra possono far lievitare il costo dei voli low cost fino al 148%.

L’associazione continuerà a monitorare Ryanair e le compagnie aeree, chiedendo più trasparenza nelle tariffe e regole uniformi per i bagagli, come proposto dall’UE.

