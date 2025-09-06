Federconsumatori Rimini: "Stangata autunnale in arrivo per le famiglie di oltre 2.500 euro"

Stangata autunnale: tra settembre e novembre le famiglie Riminesi faranno i conti con una spesa di 2.581,40 euro per bollette, riscaldamento, prodotti scolastici e visite mediche. Crescono anche le spese per l’alimentazione.

Il rientro dalle vacanze si prospetta particolarmente oneroso per le famiglie italiane, alle prese con un "autunno caldo" sul fronte dei prezzi. È quanto emerge da un allarme lanciato dall'Osservatorio Federconsumatori, che ha calcolato l'entità della "stangata autunnale" per il 2025, indicando un aumento complessivo nonostante la contenuta frenata dei costi energetici.

Secondo i dettagli forniti da Federconsumatori Rimini, le famiglie dovranno far fronte a un incremento di spesa significativo. Nello specifico, si stima una "stangata" di 2.581,40 euro che inciderà pesantemente sui bilanci domestici. Le bollette di acqua, luce, gas e telefonia subiranno un aumento del 2,4%, raggiungendo i 1.120 euro. Anche la TARI è destinata a salire a 182,90 euro, con un incremento dello 0,3%. Un capitolo particolarmente delicato riguarda l'istruzione e la salute. Per libri e materiale scolastico, la spesa arriverà a 995,90 euro, registrando un aumento del 4,3%. La voce "salute", che include visite e accertamenti spesso rimandati al rientro dalle ferie, vedrà un incremento dell'1,5%, per un totale di 281,90 euro.

Federconsumatori sottolinea che "l'aumento dei costi di tale voce, unito a tempi di attesa per ottenere visite ed esami presso la sanità pubblica, si traduce spesso in una progressiva rinuncia alle cure". Il carovita si fa sentire anche a tavola. L'alimentazione, infatti, continua a rappresentare una delle maggiori preoccupazioni, con famiglie costrette a "operare tagli e rinunce, a causa dell’accelerazione dei prezzi avvenuta soprattutto negli ultimi mesi". Gli ulteriori rialzi previsti per l'autunno faranno "lievitare la spesa per tale voce a 1.750,00 euro (+ 5,4%)". A queste cifre si aggiungono maggiori spese per i costi condominiali, stimati in 465 euro, con un rincaro del 3,3%.

Un'unica nota positiva, seppur parziale, proviene dal fronte dei carburanti, che "rispetto ai picchi degli scorsi anni segnano una diminuzione di 508,50 euro (- 5,6%)". Federconsumatori lancia un chiaro monito, evidenziando che "queste spese risulteranno ancora troppo onerose per molte famiglie, considerata la stagnazione dei salari e pensioni che perdono potere d’acquisto e non riescono a stare al passo con il costo della vita". L'impatto non sarà solo sui cittadini, ma sull'intero sistema: "In una fase di indebolimento della bilancia commerciale con l'estero e di incertezza nel mercato energetico, questi aumenti non si ripercuoteranno negativamente soltanto sulla vita dei cittadini, ma anche sull’intero sistema economico e produttivo, riducendo la domanda interna proprio quando, invece, andrebbe rafforzata".

Di fronte a questo scenario, l'Osservatorio Federconsumatori chiede un intervento urgente al Governo, proponendo una serie di provvedimenti per arginare i rincari e sostenere il potere d'acquisto delle famiglie quali la rimodulazione dell’IVA sui generi di largo consumo, la creazione di un Fondo di contrasto alla povertà energetica e un'azione decisa contro la povertà alimentare e lo stanziamento di "risorse adeguate per la sanità pubblica e per il diritto allo studio". Chiesta anche una "riforma fiscale equa, davvero tesa a sostenere i redditi medio-bassi".







